Vacunan a personal de seguridad pública de Tamaulipas

SE vacuna a personal de seguridad pública de Tamaulipas contra tétanos, hepatitis, neumococo, influenza y Covid-19

Vacunación — La jefa del Departamento de Medicina de la Dirección de Administración y Personal de Tamaulipas, Martha Aranza Calderón González, informó que es importante mantener actualizados los esquemas de vacunación entre personal de las distintas dependencias del gobierno para prevenir enfermedades que pueden evitarse oportunamente, por lo que se lleva a cabo una campaña de vacunación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPT).

La jornada se dirigió para todo el personal, tanto operativo como administrativo de la dependencia, quienes acudieron a aplicarse de manera gratuita vacunas contra tétanos, hepatitis, neumococo, influenza y Covid-19.

Además, como parte de las acciones integrales de salud, se ofrecieron pruebas rápidas de detección de VIH, sífilis y hepatitis, con el fin de conocer el estado de salud actual y promover una atención médica temprana.

“El objetivo es que todos estemos protegidos y conscientes de la importancia de cuidar nuestra salud. Estas enfermedades se pueden prevenir si cooperamos y acudimos a vacunarnos”, subrayó Calderón González.

