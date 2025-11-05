Ayuntamiento de La Paz y Gobierno del EdoMéx adquieren equipo de oficina por medio del reciclaje de vehículos

Reciclaje de coches

Para promover una administración pública más sustentable, el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de La Paz han logrado el reciclaje de vehículos municipales en desuso, de los que se consiguieron 30 toneladas de metales comercializables.

Mediante la venta de los residuos, se adquirieron archiveros, gavetas metálicas y sillas ejecutivas y fijas para equipar oficinas municipales. Dicha acción es el resultado del Programa de Reciclaje de Vehículos en Desuso de Patrimonio Municipal, el cual es promovido por el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez.

El Secretario de Movilidad Daniel Sibaja González , indicó que a la fecha se han “chatarrizado” 100 vehículos obsoletos que representan más de 108 toneladas de residuos metálicos ferrosos. Con estos recursos se brinda, sin un costo adicional para la administración local, un servicio más digno y de calidad a la ciudadanía.

Gracias a este programa, unidades que quedaron obsoletas o que cumplieron con su vida útil fueron entregadas a la empresa Trituradora San Gabriel, donde se llevó a cabo el desmantelamiento y la limpieza de residuos internos para su venta. Aparte del beneficio ambiental, esta acción permite liberar espacios públicos.

La Presidenta Municipal de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, aseguró que estos programas reflejan la sensibilidad del Gobierno del Estado de México por fortalecer la función pública y el desarrollo municipal.