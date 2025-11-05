Gobierno del Estado de México atiende a más de 12 mil mujeres con la intención de prevenir el cáncer de mama

Octubre es el mes de la sensibilización y detección temprana del cáncer de mama, pro lo que el Gobierno del Estado de México atendió a más de 12 mil mujeres con acciones preventivas dentro de las jornadas “Ámate, tócate y cuídate”; estrategia para reafirmar el compromiso de esta administración con la salud de las mujeres mexiquenses.

La Secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, comentó que estas acciones se realizaron en los 125 municipios bajo la coordinación de las 19 jurisdicciones sanitarias del ISEM. Durante este periodo se acercaron servicios médicos, vacunas y talleres de autoexploración, así como referencias a unidades de salud y laboratorios para estudios especializados sin costo.

La iniciativa se realizó a través de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y se otorgaron más de 59 mil servicios gratuitos de consulta médica, nutrición, psicología, valoración de climaterio y menopausia, además de mastografías, ultrasonidos mamarios, colposcopias y citologías cervicovaginales con el fin de obtener diagnósticos oportunos y certeros.

Durante las jornadas, por igual, tuvieron lugar caminatas y encuentros con mujeres sobrevivientes, que compartieron sus testimonios.

El Gobierno del Estado de México, hace énfasis en que la detección temprana salva vidas y que la salud de las mujeres es, y seguirá siendo, una prioridad.