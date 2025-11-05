No cesan movilizaciones en Uruapan

El convoy de transportistas partió a las 9:00 horas desde la Glorieta de la Pinera

Mientras Grecia Itzel Quiroz García, viuda de Carlos Manzo, asumía la alcaldía de Uruapan, asociaciones de transportistas de carga realizaron bloqueos al tiempo que estudiantes, trabajadores y vecinos, acompañados por jinetes de la demarcación, marcharon al centro del municipio vestidos de blanco para exigir justicia y castigo tras el asesinato del edil uruapense.

El convoy de transportistas partió a las 9:00 horas desde la Glorieta de la Pinera y recorrió el Paseo de la Revolución y el Paseo Lázaro Cárdenas hasta llegar a la avenida Juárez para de ahí dirigirse a la plaza principal de la ciudad, donde falleció Carlos Manzo. Tras colocar una ofrenda floral, las Cámaras y Asociaciones Transportistas de Uruapan, reforzados por elementos de otras demarcaciones de Michoacán, informaron de una nueva protesta que incluirá el cierre total de negocios y algunos caminos para el viernes 7 de noviembre, en un horario de 7:00 a 10:00 horas.

Se pidió a la población cerrar sus negocios y exhibir un moño negro como símbolo de luto y homenaje hacia el alcalde fallecido. Con los camiones y otros vehículos revestidos de pancartas, la caravana arribó al centro de la ciudad para manifestar que el legado de Manzo vivirá y exigir a la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, “que se ponga a trabajar y acabe con la violencia”.

Se extienden las protestas

A media jornada trascendió que, en Lázaro Cárdenas, otros sectores productivos como APEAC se unieron a las movilizaciones y al reclamo de justicia con un recorrido pacífico que concluyó en el Palacio Municipal con un pronunciamiento y la instalación de veladoras, carteles, mantas y sombreros.La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAC), cuyos miembros han acusado ser víctimas de extorsiones y cobro de piso por el crimen organizado, denunciaron que el hampa les cobra 75 mil pesos por hectárea y un peso por kilo de aguacate.