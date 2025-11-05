Respaldo y protesta arropan a Grecia Quiroz a su llegada al Congreso de Michoacán

En su mayoría, quienes se congregaron frente al recinto legislativo enarbolaron pancartas alusivas al “movimiento del sombrero” una suerte de homenaje a Carlos Manzo

Previo a la llegada de Grecia Quiroz, viuda del finado edil de Uruapan, Carlos Manzo, al Congreso del Estado de Michoacán, decenas de uruapenses y otros manifestantes se tomaron la avenida principal del corazón de Morelia para expresar su apoyo a quien será la nueva presidenta municipal.

Sombrero en mano, vestidos de blanco y entremezclados con un variopinto grupo de personas entre las que se cuentan algunos contingentes estudiantiles, los simpatizantes esperaron el arribo de Quiroz al Congreso para, en sesión extraordinaria, rendir protesta como alcaldesa de Uruapan. La presencia de los manifestantes fue pacífica y simbólica.

En su mayoría, quienes se congregaron frente al recinto legislativo enarbolaron pancartas alusivas al “movimiento del sombrero”, una suerte de homenaje a Carlos Manzo y a su talante apolítico, otros simpatizantes ondearon la Jolly Roller, bandera emblema de One Piece, que se ha convertido en el estandarte de protesta de la generación Z a nivel global; “libertad, paz y justicia”, reclamaron.

UN DETENIDO

La concentración se desarrolló sin incidentes salvo por la detención de un joven por parte elementos de la Guardia Civil, luego de que este intentara ingresar al Congreso por la fuerza y en posesión de algunas bolsas con hierba, presumiblemente marihuana, latas de aerosol, botellas de cristal y rocas en una mochila.

Los agentes que detuvieron al joven, argumentaron que se resistió a pasar por una revisión preventiva en medio del operativo previo a la llegada de Grecia Quiroz al recinto legislativo. Asimismo, los elementos que resguardaban la puerta del Congreso, quienes portaban rifles de asalto y equipo táctico que incluyó chalecos antibalas, señalaron que el detenido se presentó encapuchado y rondaba las inmediaciones del sitio.

Tras ser asegurado en el lugar, la Policía de Morelia informó que el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica conforme a derecho y conducir las investigaciones de ley.