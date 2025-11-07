Ratifica Román Sánchez que se postulará para la Auditoría Superior de Puebla

Román Sánchez Zamora

Luego de que el Congreso del Estado de Puebla emitió la convocatoria a las personas interesadas para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior, el especialista en temas de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización. Román Sánchez Zamora, ratificó que se postulará al cargo debido a que, explicó, se requiere el seguimiento estricto y validación de los recursos públicos.

Después de un largo período de más de dos años con encargado de despacho -a partir del 28 de octubre de 2023 que ocupó Fidel Teomitzi- el Congreso del Estado de Puebla emitió la convocatoria para elegir a la persona titular de la Auditoría Superior del Estado.

En este sentido, el economista y doctor en Administración Pública insistió en dar forma a la figura del auditor itinerante; implementar una auditoría preventiva y de desempeño, la profesionalización del personal técnico y ponderar mecanismos de transparencia activa y participación ciudadana, todo esto en el marco de una necesaria reingeniería en la Auditoría Superior del Estado.

Entre los requisitos que establece la convocatoria, las personas interesadas deben tener una edad mínima de 30 años y formación académica en contaduría, economía, fiscalización, derecho y/o administración pública. Asimismo, contar con buena reputación y no haber sido removido de cargos anteriores por robo, abuso de confianza o falsificación, entre otros delitos graves.

Luego de recibir el total de postulaciones, el Congreso del Estado determinará las candidaturas que cumplen con los requisitos y formalizará una terna, misma que será votada por los legisladores.

La recepción de documentos de las personas interesadas se realizará del 5 al 28 de noviembre y el día 3 de diciembre quedará integrada la terna que será votada por las y los integrantes del Congreso del Estado. La persona titular de la Auditoría Superior será electa para el período del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2032.