Entregan 818 tarjetas de apoyo al desempleo en el oriente del Edomex

Programa “Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025” en el Edomex

Como parte del Programa “Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025”, 818 beneficiarios de los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz y Valle de Chalco recibieron las tarjetas mediante las que se entregará la ayuda.

La entrega se realizó en un evento encabezado por el Secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete en Ixtapaluca, quien señaló que este programa busca acompañar a las personas en situación de desempleo con el fin de aliviar una parte de esa carga y abrir una puerta a nuevas oportunidades laborales.

También estuvo presente el Presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, quien informó que el Gobierno del Estado de México invirtió un total de 52 millones de pesos para este programa durante el 2025, lo que representa un 14 por ciento respecto al año anterior.

Finalmente, informó que la última entrega masiva de tarjetas se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre en el municipio de Ecatepec y que a partir del día 14 de noviembre se realizará la primera dispersión económica de 3 mil pesos.

La Secretaría del Trabajo informó que las tarjetas no pudieron ser recogidas en los tres eventos programados, serán entregadas en las 10 Oficinas Regionales de Empleo.