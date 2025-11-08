Nayarit se consolida como la nueva voz de México en el turismo global

ONU Turismo reconoce a Nayarit

Nayarit recibió el reconocimiento de “Supportive Partner Destination” y recibido como miembro de la Junta Directiva Mundial de los Miembros Afiliados para el periodo 2026–2029 durante la 26ª Asamblea General de ONU Turismo, a manos del Secretario General de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili.

Estos reconocimientos representan el nivel más alto de distinción internacional que puede recibir un destino dentro del sistema de Naciones Unidas en materia turística, al destacar su liderazgo, compromiso institucional y contribución al desarrollo sostenible del sector.

Con la inclusión de Nayarit en la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, el estado se coloca al mismo nivel que instituciones globales de referencia como Tripadvisor, Expedia Group, IFEMA Madrid, ICCA, Madrid Destino, Saudi Tourism Authority, Red Sea Global, TGA y JTB Corporation de Japón.

Esta distinción otorga a Nayarit voz y voto en la definición de la agenda global del turismo durante los próximos tres años, participando en la formulación de políticas internacionales en materia de sostenibilidad, inversión e innovación turística.

La distinción “Supportive Partner Destination” fue otorgada al Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit, que es otorgada a destinos que demuestran un compromiso ejemplar con los valores de la Organización y contribuyen activamente a su fortalecimiento institucional.

ONU Turismo destacó que Nayarit ha sido un ejemplo inspirador de cooperación público-privada y compromiso institucional, gracias a su participación constante en proyectos de impacto, su promoción del turismo responsable y su colaboración con iniciativas globales que fortalecen la visibilidad de la Membresía Afiliada.