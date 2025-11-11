Abogados poblanos solicitan al Senado revisar presunta corrupción en el Poder Judicial del estado

Diversas asociaciones de abogados en Puebla solicitaron al Senado de la República una revisión sobre presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias dentro del Poder Judicial estatal, específicamente en torno al consejero del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández.

De acuerdo con los litigantes, el funcionario habría intervenido de manera indebida en distintos procesos judiciales para favorecer a particulares con los que mantiene vínculos personales y económicos. Afirmaron que estas acciones vulneran la independencia de los jueces y la imparcialidad del sistema judicial en la entidad.

Los señalamientos apuntan a que Martínez Hernández habría ejercido presión sobre jueces de control y magistrados para influir en sus resoluciones, además de participar en presuntos esquemas de extorsión relacionados con juicios patrimoniales y mercantiles de alto valor.

Entre los casos mencionados por las agrupaciones se encuentra la detención del empresario Javier Millán Mora, vinculada a la causa 557/2025/Cholula, así como su presunta participación en el expediente JOF/DJP/3491/2025/A-GC, en el que habría favorecido a una de las partes.

Las asociaciones también señalaron que el consejero no cumpliría con la edad mínima legal para ocupar el cargo, y que su nombramiento se habría concretado pese a advertencias internas dentro del propio Poder Judicial.

Por ello, los abogados solicitaron la intervención de la Comisión de Justicia del Senado y de la Secretaría de Gobernación, con el propósito de promover investigaciones que garanticen la autonomía judicial y la rendición de cuentas en Puebla.

En su pronunciamiento, advirtieron sobre la posible existencia de redes de complicidad entre funcionarios judiciales locales y fiscales de otras entidades, quienes presuntamente habrían utilizado su posición para realizar cateos y operativos con fines de extorsión.

“Estamos frente a una situación que amenaza la credibilidad del sistema judicial; si no se actúa, se consolidará un esquema de corrupción institucional”, expresaron los abogados, quienes llamaron a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, a encabezar una revisión imparcial del caso.

Las agrupaciones señalaron que su petición busca preservar la integridad del Poder Judicial y evitar que los tribunales sean utilizados como herramientas de persecución o beneficio personal.