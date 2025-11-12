Canciller De la Fuente remarca durante reunión del G7 la importancia de la cooperación para combatir las actividades marítimas ilícitas

Juan Ramón de la Fuente (Daniel Augusto)

El canciller Juan Ramón de la Fuente tuvo una participación la mañana de este miércoles en la reunión ministerial del G7 en Niágara, Canadá.

Durante su participación destacó la necesidad de fotalecer la cooperación regional mediante el desarrollo de capacidades y marcos legales sustentados en el derecho internacional con el fin de consolidar la conectividad marítima.

Además, señaló que los esfuerzos para combatir las actividades marítimas ilícitas deben guiarse por el derecho del mar.

De la Fuente recordó que la posición de México se sustenta en nuestros principios constitucionales de política exterior que privilegian el diálogo y la solución pacífica de las disputas, como medios para resolver diferencias.

Entre los temas que se abordaron en el encuentro, destacan el combate al tráfico ilícito de drogas, armas y personas, así como acciones para mitigar vulnerabilidades y diversificar cadenas de suministro ante las disrupciones del mercado, entre otros.

Durnate la reunión, el canciller estuvo acompañado por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco.