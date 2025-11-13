Entregan nuevas aulas en Jadín de Niños en Badiraguato, Sinaloa

Rubén Rocha Moya, entregó este jueves tres aulas nuevas en el Jardín de Niños “Profesora Enriqueta Cota Valdez”

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entregó este jueves en Badiraguato, tres aulas nuevas en el Jardín de Niños “Profesora Enriqueta Cota Valdez” en compañía del presidente municipal, José Paz López Elenes.

El mandatario estatal también entregó enseres de cocina para el programa de desayunos calientes, obras y mobiliario en las que se invirtieron 4 millones 100 mil pesos para el plantel donde fue recibido por las niñas y niños de este plantel, así como por sus maestras, encabezadas por la directora Angélica Anahí Morales González, quienes agradecieron la entrega de las aulas.

“Nos da gusto entregar esta escuela, que en realidad no está rehabilitada, porque las aulas que había se tumbaron y es importante que ahora tienen aulas nuevas, que están en condiciones de ser habitadas en el proceso educativo por las niñas y los niños de este jardín de niños”, dijo el gobernador Rocha.

El plantel recibirá además juegos infantiles para que se instalen el área de juegos a petición de uno de los alumnos, el director del ISIFE, Hugo Echave Meneses recibió instrucciones del gobernador de entregarlos a la brevedad.

Aunado a estas mejoras en el plantel infantil, los más de 80 alumnos recibirán en sus hogares bicicletas nuevas como regalos de navidad por parte del Gobernador.

El director del ISIFE, Hugo Echave, informó que además de la construcción de las tres aulas nuevas, también se rehabilitaron los baños y la cocina, la cual ahora tendrá todo su mobiliario y equipo nuevo, así como se impermeabilizaron los techos y se colocó piso nuevo, con una mezcla de recursos del FAIS, del Ayuntamiento de Badiraguato y de los mismos padres de familia.

El mandatario estatal estuvo acompañado en esta visita por la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; y por la directora general del Sistema DIF Sinaloa, Mercedes Ibarra Medina.