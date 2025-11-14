Conagua clausura cuatro pozos irregulares en Guanajuato

Pozos clausurados en Guanajuato

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró cuatro pozos profundos en Guanajuato, de los que se atraía el recurso sin respetar la normatividad en materia hídrica.

Durante el programa de visitas de inspección se encontraron los cuatro pozos, de los cuales, tres no contaban con el título de concesión necesario y a través de los cuales se explotaban las aguas nacionales para su comercialización, mediante carros tanque.

De esta forma se logró detener la extracción ilegal de un volumen presuntivo de 696 millones de litros por año.

El cuarto pozo, tenía una concesión cuyo aprovechamiento era destinado a otros fines a los establecidos, además, no contaba con medidor volumétrico de agua.

Con estas acciones, la Conagua contribuye al cabal cumplimiento de lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, siguiendo los procesos administrativos y legales correspondientes para determinar las acciones definitivas en cada uno de los aprovechamientos.