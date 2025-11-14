Ponen en marcha el programa Caminos Artesanales en Jalisco para beneficiar a la comunidad wirrárica

Jalisco incursionó en el programa de Caminos Artesanales

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) puso en marcha en la zona norte de Jalisco el programa de Caminos Artesanales.

Esta iniciativa beneficiará a la comunidad wirrárica, al conectar a las comunidades indígenas marginadas que habitan en pequeños poblados, ubicados en los municipios de Mezquitic y Tuxpan de Bolaños.

En los trabajos de las obras son empleados hombres y mujeres de las comunidades donde se desarrolla el proyecto, así reciben una remuneración económica y contribuyen al beneficio de su comunidad.

En la comunidad indígena Wirrárica, el Gobierno de México impulsa la construcción de cinco caminos artesanales. La meta es construir 20.5 kilómetros.

Los caminos son: Tezompa-Nueva Colonia, Cerro de la Puerta-Santa Catarina Cuescomatitlán, Cerro del Niño-San Miguel Huaixtita, Cerro del Pescado-Ocota de la Sierra y Bajío de las Gallinas-San Sebastián Teponahuaxtlán. En la construcción de estos caminos se planea una inversión de 159 millones de pesos.

Se espera que antes de concluir el 2025 se terminen las obras en los siguientes caminos:

Tezompa-Nueva Colonia/ 5 km

Cerro De La Puerta-Santa Catarina Cuescomatitlán/ 5 km

Cerro Del Niño-San Miguel Huaixtita/ 3 km

Cerro Del Pescado-Ocota De La Sierra/ 5 km

Bajío De Las Gallinas-San Sebastián Teponahuaxtlán/ 2.5 km