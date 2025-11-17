Fiscalía de Michoacán inicia “Operación limpieza”; removerá a personal en Uruapan

La Fiscalía de Michoacán pone en marcha una limpia entre su personal en Uruapan (Archivo)

Inseguridad en Michoacán — Al cumplirse 17 días del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y con la puesta en Marcha del Plan Michoacán por la paz y la justicia, este lunes la Fiscalía General del Estado (FGE) puso en marcha la “operación limpieza” que de entrada comprenderá la remoción total de todo el personal adscrito a la región de Uruapan.

Fuentes de la dependencia destacan que la “operación limpieza” tiene como objetivo reestructurar la institución y fortalecer la operatividad e investigación en la zona y evitar la infiltración del crimen organizado a la unidad, actos de corrupción o negligencia en las labores, por lo que quienes entren al relevo contarán con mayor experiencia y certificaciones recientes, según destacan medios estatales y nacionales.

De acuerdo con fuentes de la fiscalía michoacana, la reestructuración incluye a funcionarios de todos los niveles, desde el fiscal regional hasta peritos y agentes de investigación, medida que se espera se concrete en los próximos días.

RELEVO SSC

El anuncio de una limpia entre el personal de la fiscalía en Uruapan se registra el miemos día en que el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, dio posesión a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en un acto realizado en las instalaciones de la propia dependencia y ante la estructura operativa de la institución.

Zepeda Villaseñor presentó el relevo instruido por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y destacó que este cambio forma parte del fortalecimiento institucional que impulsa el Ejecutivo estatal para seguir reforzando las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

