Michoacán reconoce “quiebre técnico” en las finanzas de Uruapan

Alfredo Ramírez Bedolla (Juan José Estrada Serafín)

A más de dos semanas del homicidio del exalcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que existe un quiebre técnico en las finanzas de Uruapan.

El mandatario señaló que, aunque hay una situación delicada en el manejo financiero de la demarcación la Perla del Cupatitzio, se está atendiendo el tema junto con la alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Manzo Rodríguez.

“En el caso de Uruapan lo estoy atendiendo personalmente con la presidenta; es un tema que preocupa y ocupa para cerrar bien el año”, advirtió Ramírez Bedolla.

Añadió que varios municipios han solicitado el adelanto de participaciones federales, mientras otros contemplan créditos a corto plazo. Subrayó que, en el caso específico de Uruapan, “no se dejará solo al municipio”.

Finalmente, puntualizó que los pagos de salarios, bonos del sector Salud y recursos para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el magisterio están garantizados.