Detienen a 54 en Colima; se les incautó armamento y droga

Detienen a 54 en Colima (SEMAR)

La Secretaría de Marina (Semar) informó este martes sobre la detención de 54 delincuentes en Colima, a quienes se les incautó armamento, municiones, droga, vehículos e inmuebles.

En un comunicado, Marina indicó que los arrestados fueron sorprendidos en distintos municipios de Colima durantes los recorridos de vigilancia implementados como parte de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025″, que busca reducir los índices de violencia y fortalecer la seguridad en el estado.

En el operativo se aseguraron armas cortas, blancas y artesanales, un cargador y cartuchos, así como dosis de droga, inmuebles y vehículos.

Esto se hizo en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima (SSP) y la Dirección de Seguridad Pública (DSP) de Manzanillo, uno de los municipios en los que se llevaron a cabo las detenciones.