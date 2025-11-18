José Roberto Sánchez Angulo, se asume como Subsecretario de Promoción y Competitividad Económica

Con el objetivo de impulsar con mayor fuerza el desarrollo económico de Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya, instruyó a José Roberto Sánchez Angulo, a tomar protesta como Subsecretario de Promoción y Competitividad Económica.

Durante la ceremonia, el Secretario de Economía; Feliciano Castro Meléndrez destacó que el subsecretario será el responsable de darle seguimiento a los proyectos de inversión en Sinaloa que ya están en proceso y también a aquellos que están por concretarse. Además de movilizar de forma estratégica la política de promoción económica, con el objetivo de fortalecer la generación de empleos en el estado.

El recién nombrado subsecretario, es Licenciado en Negocios y Comercio Internacional por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y tiene una amplia trayectoria dentro de la Secretaría de Economía. Dentro de sus cargos, se encuentra su labor como Coordinador de Redes Comerciales e Inteligencia Comercial (2013-2017), Director de Comercio Exterior (2017-2018) y Jefe de la Oficina del Secretario de Economía (2022-2025).

Con esta designación, el Gobierno del Estado de Sinaloa impulsa la expansión de las empresas y promueve las ventajas económicas del estado con inversionistas nacionales y extranjeros.