Américo Villarreal reitera compromiso de dar continuidad a obras de infraestructura en 2026

En Tamaulipas reiteran su coimpromiso de seguir con las obras de infraestructura el próximo año

Tamaulipas — El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, informó que en el 2026 el compromiso con la ciudadanía es darle continuidad a la infraestructura estatal, con una propuesta presupuestal alrededor de 4 mil millones de pesos.

El funcionario reconoció el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya por mantener con firmeza su impulso para seguir llevando obra pública a los 43 municipios de la entidad.

“Esperamos trabajar con una inversión similar a la del 2023 y 2024, con la cual, seguiremos ejecutando obra pública en todas las regiones del estado llevando a cabo proyectos en infraestructura de salud, educación, deportiva, carretera entre otros rubros que también son importantes para la transformación de Tamaulipas”, apuntó el titular de la dependencia estatal.

En la misma línea, Pedro Cepeda Anaya refiere que este volumen de recursos refleja el compromiso de la actual administración por impulsar la infraestructura y las obras públicas en zonas tanto urbanas como rurales. Estos recursos permitirán dar continuidad a los proyectos ya iniciados y concretar nuevas iniciativas orientadas al desarrollo social, la movilidad, crecimiento urbano y la calidad de vida de la población.

