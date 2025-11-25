Sinaloa se adhiere a la iniciativa federal para combatir la violencia contra las mujeres

Sinaloa se adhiere al Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres: Gobernador Rocha

Sinaloa se unió a los demás estados de la República para formar parte del Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres, una iniciativa del Gobierno Federal que busca combatir la violencia contra el género femenino y promueve su bienestar.

En el marco del Día para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Gobernador Rubén Rocha Moya participó en un enlace nacional a la Conferencia Mañanera de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañado de la Secretaria de las Mujeres, Ana Chiquete Elizalde y la diputada Karla Ulloa, Presidenta de la Comisión de Género en el Congreso Local.

El mandatario estatal expresó el respaldo a este compromiso que implica como aspecto principal la homologación de leyes en todo el país en materia de acoso, abuso sexual y otras formas de violencia, “para que juntas y juntos podamos ponerle fin a la violencia contra las mujeres, las niñas y las y los adolescentes, que estén bien todas las mujeres de México, de Sinaloa”.

Impulsada de manera directa por Citlalli Hernández Mora, Secretaria de las Mujeres a nivel federal, el acuerdo incluye la implementación de diversas acciones y campañas para crear una cultura de respeto e igualdad, así como un plan integral contra el abuso sexual, que forma parte de un proyecto más amplio para la protección de mujeres y niñas en todo el país.

Este relevante esfuerzo del Gobierno Federal en conjunto con las administraciones estatales, forma parte de las acciones realizadas a nivel nacional e internacional en base a los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas que buscan la igualdad sustantiva y la no discriminación.