Altata recibirá este domingo a miles de visitantes en la Gran Fiesta del Ostión 2025

Gran Fiesta del Ostión 2025

Con el objetivo de recibir a miles de visitantes en uno de los eventos gastronómicos y culturales más importantes del año: la Gran Fiesta del Ostión, el puerto de Altata se está preparando que los turistas puedan entre otras actividades, degustar más de 15 mil ostiones de manera gratuita

Con la promesa de un ambiente familiar y lleno de sabor, se resaltará la riqueza culinaria sinaloense.

Para amenizar el evento, las agrupaciones la Explosiva Sonora Dinamita y Grupo La Planeación, pondrán a bailar a los asistentes. Asimismo Los Intocables JRS se presentaran como artista invitado especial.

Por su parte la exhibición de vehículos clásicos en el Car Show, con el uso de visuales atractivos para los amantes de los autos, complementara el evento.

La entrada a la Gran Fiesta del Ostión Altata 2025 no tendrá ningun costo y se realizará en la explanada del Malecón de Altata, Navolato. Dará inicio a medio día y terminara hasta las 20:00 horas.

El número total de asistentes que se tiene contemplado se acerca a los 10 mil visitantes, lo que representaría una derrama económica mayor a los dos millones de pesos. Esto ayudara a fortalecer de forma importante la economía de los comerciantes y restauranteros de la localidad.

Además para beneficio de quienes quieran asistir al evento saliendo desde Culiacán, la Secretaría de Turismo de Sinaloa contará con el programa “Enamórate de Sinaloa”. Es importante no olvidarse de reservar su lugar comunicándose al teléfono 6692-303163.