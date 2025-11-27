Detienen a 7 y aseguran artefactos explosivos en Michoacán

Como parte de las acciones del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, sietes personas fueron detenidas a quienes se les aseguraron siete vehículos y siete artefactos explosivos improvisados.

Las acciones se realizaron en coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE).

Del 10 al 26 de noviembre de 2025, han sido detenidas 134 personas, se han asegurado 57 armas de fuego, 6,911 cartuchos, 363 cargadores, 106 vehículos, 77 artefactos explosivos, 52 kilos de material explosivo, 18 kilos de marihuana, 425 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 7,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética.

Además, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron reconocimientos a pie y patrullajes en las huertas de aguacate de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro, con el fin de brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de los establecimientos.