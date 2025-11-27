Mañana es el último día para que los sinaloenses aprovechen los descuentos del Buen Fin 2025

Mañana 28 de noviembre va a ser el último día para aprovechar los descuentos del programa Buen Fin Gobierno del Estado 2025, que tiene como objetivo apoyar la economía de las familias sinaloenses. Así lo informó el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES).

Los beneficios que aún se encuentran vigentes son:

* Programa “Ponte al Corriente”

Elimina tu adeudo para automóviles modelo 2018 o anteriores con un pago de $6,000; incluye el cambio de placas.

En Recargos, Multas, Honorarios y Gastos 80% de descuento.

Para calcas de servicio particular y público:

En Recargos, Multas, Honorarios y Gastos en canje de placas 80% de descuento.

Para vehículos de servicio particular y público:

En Recargos, Multas, Honorarios y Gastos en refrendo anual de concesión 100% de descuento.

Aplicables al servicio público.

En licencia de conducir 50% de descuento, excepto la tipo aprendiz.

En cambio de propietario 50% de descuento.

En las oficinas de recaudación, módulos y colecturías se pueden realizar los pagos y regularizaciones.

De igual manera se pueden efectuar en línea a través de:

ciudadano.sinaloa.gob.mx

El SATES reafirma su compromiso en la facilitación de herramientas que apoyen al bienestar económico de las familias y a a fortalecer el desarrollo de Sinaloa.