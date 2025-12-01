Gobernador de Tamaulipas entregó la medalla al mérito ‘Luis García de Arellano’ a la maestra de danza Celia Lugo

Américo Villarreal Anaya junto a la maestra Cecilia Imelda Lugo Cruz

La maestra dedicada a la danza, Cecilia Imelda Lugo Cruz, originaria de Tampico, recibió la Medalla al Mérito ‘Luis García de Arellano’ de manos del gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya.

El nombre de la tampiqueña, también fue develado con letras doradas en el Muro de Honor del Congreso del Estado, como un justo reconocimiento por su trayectoria profesional y ejemplar en la danza, la literatura, el teatro y la poesía, además de ser una destacada bailarina coreógrafa, gestora cultural, y una figura emblemática de la escena dancística nacional.

“Nos sentimos muy orgullosos de usted, de su obra, de su ejemplo, de su determinación para brillar y de llevar con usted a cada escenario, a cada aula, a cada recinto cultural, a cada estreno, la identidad y el orgullo de ser tamaulipeco”, expresó el gobernador en la ceremonia celebrada en la sede del Congreso Local.

Cecilia Lugo Cruz agradeció la presea y destacó que Tamaulipas es el primer estado en México que reconoce y aprecia el largo trabajo de una profesional de la danza y, más aún, lo ha llevado a un rango de mérito.

“Reconocer a la danza encarnada en la figura de una mujer que danza, es algo que nunca pensaron ver mis ojos en mi propio estado. Ensanchar la mirada de este, para fortalecer la cultura, la diversidad, la inclusión y el arte, engrandece el trabajo sensible del Poder Legislativo”, mencionó la maestra.