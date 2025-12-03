Jesús Eduardo Govea rinde protesta como el nuevo fiscal de Tamaulipas

El día de hoy el Congreso de Tamaulipas tomó protesta a Jesús Eduardo Govea Orozco como el nuevo Fiscal General de Justicia de Tamaulipas. Cargo que tendrá efectos formales a partir del 16 de diciembre de 2025 y que durará un periodo de siete años.

La sesión se llevó a cabo en el Pleno de Congreso; la Mesa Directiva, después de que Govea fuera electo días antes, formalizó la protesta de Ley.

Una vez terminada la protesta, el nuevo fiscal del Estado, dio una conferencia en el Palacio Legislativo, en la que comunicó las que van a ser sus prioridades cuando asuma funciones.

Entre las promesas, enfatizó en que a lo largo de su gestión buscará que el número de elementos de la Policía de Investigación, aumente.

Actualmente la Fiscalía no llega a los 300 agentes del ministerio público, por lo que el reto es reaccionar con ese personal a las necesidades de cada día, impulsando a la vez el reclutamiento y la formación de nuevos cuadros.

Asimismo, para la operación diaria del ministerio público, señaló que el cumplimentación de mandamientos judiciales es un “rubro estratégico”

Y también apuntó como una de las bases de su gestión, atender los delitos de alto impacto, en donde la institución, afirmó Govea tiene experiencia acumulada.

Acerca de Irving Barrios Mojica, su antecesor, Govea reconoció los avances importantes que dejó, sin embargo explicó que aún quedan retos en los que la nueva administración tiene que trabajar.

Para concluir, afirmó que en su mandatario quiere potenciar al máximo el debido proceso en todos los asuntos.