Lanzan en Puebla campañas “Patitas contra el Frío” y “Croquetízate con Corazón”

Patitas contra el Frío

Michele Islas Ganime, directora general del Instituto de Bienestar Animal en Puebla (IBA), invita a los ciudadanos a formar parte de la campaña “Patitas contra el Frío”. la cual es parte de una estrategia para proteger a los seres sintientes en la temporada invernal.

Asimismo enfatizó la importancia de que los animales de compañía no se queden en azoteas o amarrados en el exterior de los domicilios, ya que se quedan expuestos a las bajas temperaturas.

La segunda convocatoria está enfocada en la donación de alimento sellado para algunas de las 198 agrupaciones protectoras de animales que hay registradas en Puebla, toda vez que algunas de éstas resguardan a más de 600 animales.

Para quienes donen habrá dinámicas de recompensa, por ejemplo la empresa Empire Fitness ofrece un pase de entrenamiento en fin de semana por cada kilo de croquetas entregado. Esto con el objetivo de promover la actividad física y la participación ciudadana.

Hoy en día, Bienestar Animal cuenta con 100 seres sintientes en adopción que tiene en su resguardo y que se encuentran a la espera de una familia que les de un hogar.