Coahuila rinde cuentas con rumbo y resultados

En el Congreso del Estado se llevó a cabo la glosa del segundo informe de resultados del gobernador Manolo Jiménez Salinas, un ejercicio que reunió a las y los titulares de las secretarías del Gobierno de Coahuila para ampliar la información presentada y responder a los cuestionamientos del Poder Legislativo. La jornada transcurrió en un ambiente de diálogo y transparencia, bajo la conducción de la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno.

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, destacó la solidez institucional del estado, la gobernabilidad estable y una reducción superior al 90 por ciento en cruces migratorios, además de la modernización del Registro Civil y avances en mecanismos de derechos humanos, búsqueda de personas y protección civil.

En materia financiera, José Antonio Gutiérrez Rodríguez informó que Coahuila recuperó el nivel de endeudamiento sostenible por primera vez desde 2016, encabezó el crecimiento de ingresos locales a nivel nacional y mejoró su perspectiva crediticia según agencias internacionales.

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, señaló que Coahuila continúa como el segundo estado más seguro del país y el más seguro del norte, resultado de una inversión histórica superior a 7 mil 500 millones de pesos, la construcción de 15 cuarteles, la modernización en inteligencia y más de 19 mil operativos coordinados con fuerzas federales.

La secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés González, informó la consolidación de 513 Puntos Violeta, el fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, la operación de 19 Centros LIBRE y más de 8 mil medidas de protección emitidas, además de procesos de capacitación transversal con perspectiva de género.

En cultura, la titular Esther Quintana Salinas expuso que más de un millón de personas asistieron a actividades presenciales y cinco millones participaron de manera digital. Destacó el impulso de la FILC 2025, la ampliación de la Red Estatal de Museos y la proyección internacional del Sarape de Coahuila.

Por su parte, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, señaló que Coahuila vive uno de los mejores momentos en materia de inversión, con 143 nuevos proyectos provenientes de 17 países, más de 152 mil millones de pesos y 66 mil empleos generados, además de programas para fortalecer a MIPyMES y cadenas de proveeduría.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, detalló avances en infraestructura escolar, digitalización de procesos, profesionalización docente y programas enfocados en mejorar la lectura, la permanencia y el rendimiento académico.

Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo, subrayó los altos niveles de formalidad y paz laboral, así como el fortalecimiento de inspecciones, capacitación y la consolidación de los nuevos centros de conciliación.

En materia social, Enrique Martínez y Morales informó sobre la ampliación de apoyos alimentarios, acciones en zonas vulnerables, reforzamiento de comedores comunitarios y estrategias para mejorar el bienestar de las familias en todo el estado.

La secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Marisol Martínez González, presentó avances en auditorías, control interno, certificaciones y prácticas de gobierno abierto que posicionan a Coahuila entre los estados con mayor transparencia.

Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, habló de obras carreteras, modernización de vialidades, infraestructura municipal y proyectos estratégicos de conectividad y movilidad urbana.

En su intervención, María Bárbara Cepeda Boehringer, titular de Vinculación Ciudadana e Innovación Social, destacó que el modelo de trabajo conjunto entre sociedad y gobierno permitió impulsar programas como Puntos Violeta, Verde Verde Coahuila, Sonrisas de Gigantes y Veamos Pa’delante, además de la modernización del Aeropuerto de Saltillo y el impulso al tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, con una inversión conjunta superior a 24.7 millones de pesos.

El secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, informó sobre más de mil 200 millones de pesos en infraestructura hospitalaria y centros de salud, la entrega de 30 mil tarjetas de salud popular, 170 caravanas médicas con 82 mil servicios y avances en equipamiento, prevención y abasto de medicamentos.

En vivienda y ordenamiento territorial, Ángel Mahatma Sánchez Guajardo expuso acciones de regularización, entrega de viviendas e infraestructura básica en distintas colonias y municipios.

La secretaria de Medio Ambiente, Diana Estens de la Garza, informó inversiones superiores a 50 millones de pesos en combate de incendios forestales, reforestación, monitoreo y modernización de trámites, lo que posicionó a Coahuila entre los estados con menor superficie afectada.

En el ámbito rural, Jesús María Montemayor Garza destacó el liderazgo nacional en diversos cultivos, una inversión superior a 188 millones de pesos en apoyos y la firma del convenio histórico con CONAGUA por más de 9 mil millones para tecnificación de riego en La Laguna, además de programas de fortalecimiento ganadero.

Finalmente, la secretaria de Turismo, Cristina Amezcua González, subrayó el crecimiento sostenido de la promoción turística, el auge de la industria vitivinícola y niveles de ocupación hotelera que consolidan a Coahuila como un destino seguro y competitivo.

Al cierre de la jornada, las diputadas y diputados reconocieron la disposición del gabinete para ampliar información y responder a cada planteamiento. La glosa dejó constancia de un gobierno que trabaja con rumbo definido y resultados verificables en todas sus áreas.