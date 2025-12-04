Entregan apoyos para fortalecer actividades económicas a personas en situación de desplazamiento en Choix, Sinaloa

Sinaloa impulsa la entrega de apoyos productivos a personas en situación de desplazamiento en Choix

Con el fin de apoyar a fortalecer su bienestar y recuperación económica, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) de Sinaloa, entregó 14 apoyos productivos para impulsar actividades económicas familiares a personas en situación de Desplazamiento Forzado Interno en el sector norte de Choix.

La subsecretaria de Evaluación y Planeación de SEBIDES, Nicte Loi Ceceña Romero, acompañada de la alcaldesa Yoneida Gámez Vázquez, hicieron entrega de estos apoyos consistentes en equipamiento y herramientas destinadas a fortalecer actividades económicas en rubros como abarrotes, gastronomía, carpintería, herrería, panadería, manicure y pedicure, facilitando el emprendimiento, autoempleo y la autonomía económica de las y los beneficiados.

La subsecretaria destacó que con dichos apoyos, las familias pueden retomar sus actividades productivas y reconstruir sus medios de vida, mientras que el compromiso de las dependencias gubernamentales será seguir acompañándolos en todo momento y brindarles oportunidades que fortalezcan su estabilidad y su desarrollo.

Por su parte, la presidenta municipal Yoneida Gámez Vázquez agradeció la llegada de estos apoyos y destacó su relevancia para las familias desplazadas:

“Agradecida de recibir estos apoyos hoy, que yo sé que son para el beneficio de todas sus familias. Sé que este es un apoyo especialmente para las personas que se encuentran en situación de desplazamiento, para que vean que aquí también se les está tomando en cuenta. Me da mucho gusto que estén todos ustedes aquí y que sean los beneficiados. Aprovéchenlo y trabajen, saquen recursos para que se mueva el pesito en su casa, porque eso es lo que al Gobierno le importa.”

SEBIDES destaca que esta entrega forma parte del acompañamiento permanente que la dependencia mantiene con las comunidades afectadas, reforzando acciones orientadas a fortalecer sus capacidades productivas, mejorar su bienestar y avanzar hacia una mayor estabilidad social y económica.