Gobernador de Coahuila asiste al Primer Informe del alcalde de Torreón

Durante el Primer Informe de resultados del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reiteró su compromiso de trabajo para seguir garantizando la paz y la seguridad de Torreón, de La Laguna y de Coahuila.

Manolo Jimpenez extendió su felicitación al alcalde de Torreón y a su equipo de trabajo por los excelentes resultados obtenidos, igualmente les pidió seguir trabajando para continuar consolidando la grandeza de Coahuila.

“Acompañamos a nuestro amigo Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, en la presentación de su Primer Informe de Resultados. La Perla de La Laguna avanza con resultados contundentes a través de una estrategia integral, que impulsa su crecimiento con orden y seguridad. Vamos a seguir trabajando en equipo para detonar más proyectos, programas y obras para este gran municipio de Coahuila”, destacó el gobernador.

Jiménez Salinas puntualizó que cuando se trabaja en conjunto, a final de cuentas se impacta de manera positiva en la calidad de vida de las familias.“Agradezco a todos los que forman parte de esta gran comunidad de Torreón, a quienes representan organismos de la sociedad civil, al sector privado, a las instituciones de seguridad, a los poderes Legislativo y Judicial”, expresó.

Como parte de su mensaje, Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón informó sobre los resultados de su primer informe en temas como seguridad y orden, infraestructura, obras sociales, buen gobierno o desarrollo económico, entre otros, y agradeció el respaldo y trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez.Anunció que en 2026, en coordinación con el Gobierno Estatal, vienen grandes obras para Torreón con las que se fortalecerán todos los ejes de su gobierno.