Grecia Quiroz afirma que seguirá presionando hasta lograr el esclarecimiento del caso Carlos Manzo

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan La edil y esposa de Carlos Manzo, asesinado, recibió a Omar García Harfuch (Fotógrafo Especial)

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, envió un mensaje a las autoridades federales y de Michoacán en el que afirma que no dejará de presionar hasta que se haga justicia en el caso de Carlos Manzo.

El pasado miércoles, Quiroz participó en una reunión con los representantes del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla Trejo, secretarios de Seguridad y de la Defensa Nacional, respectivamente, en la que también estuvo presente el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, en la que se discutieron los resultados se tienen hasta la fecha de las investigaciones del homicidio del ex alcalde Uruapana, quien fue asesinado el pasado primero de noviembre.

“Mi exigencia sigue y seguirá siendo la misma, que se esclarezca el caso de Carlos Manzo y den con el o los verdaderos autores intelectuales del homicidio”, sentenció Grecia en un mensaje colgado en sus redes sociales.

También, afirmó que no dejará de presionar, junto a miles de personas, hasta que pague quien sea, sin importar el partido de su procedencia, afirmó que llegará al fondo de la verdad sobre el caso.

“Espero que actúen con honestidad y transparencia, cosa que muchos ciudadanos ya no creen en muchas de las instituciones y con muchas razón me pongo de su lado”, finalizó.