Guardia Estatal de Tamaulipas mantendrá vigilancia en bancos y cajeros ante pagos de prestaciones

Guardia Estatal de Tamaulipas

Ante el periodo de pago de pago de aguinaldos de otras prestaciones, la Guardia Estatal de Tamaulipas mantendrás la presencia y vigilancia en bancs, cajeros y otras instituciones financieras.

Estas acciones se realizan con el objetivo de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las y los tamaulipecos, por ello, elemntos de esta corporación se encuentran realizando recorridos aleatorios, tanto en horarios diurnos como nocturnos, durante las horas hábiles.

Durante los recorridos, el personal y cuentahabientes, son informados sobre el uso del 911 y 089 como números oficiales en caso de emergencia, así como los mecanismos internos que permiten una atención inmediata ante estas situaciones.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) comparte una serie de recomendaciones para reforzar la protección al acudir físicamente a una sucursal o hacer uso de una tecnología financiera (Fintech).

En sucursal, algunas medidas de prevención son: evitar comentar las transacciones a realizar y los montos de cada una; al retirarse de la ventanilla, guardar inmediatamente el dinero en el bolso; y, en caso de acudir en automóvil, estacionarse lo más cercano posible y observar el entorno.

Al utilizar el cajero, se recomienda observar que el cajero no cuente con aditamentos irregulares a través de los cuales podrían cometer algún ciberdelito como el robo de identidad o clonación de la tarjeta; memorizar el NIP y cubrir el teclado con una mano para evitar ser observado; no aceptar ayuda de personas extrañas o ajenas a la institución; retirar cantidades bajas, y, en caso de sumas mayores, acudir en compañía de una persona de confianza.