Inicia el Ciclotour Mazatlán 2025

El Centro de convenciones de Mazatlán será sede estos 5 y 6 de diciembre del Ciclotour Mazatlán 2025 en su edición número 15, el evento ciclista más importante del noroeste de México y uno de los de mayor tradición en el país.

En el evento se espera la asistencia de más de 2 mil ciclistas y una derrama económica estimada de 20 millones de pesos, ya que los sectores del hospedaje, alimentos, transporte y comercio local se verán beneficiados.

“Con el Ciclotur que tenemos este 5 y 6 de diciembre tendremos 2 mil ciclistas procedentes de Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Baja California y Baja California Sur y esperamos una derrama de 20 millones de pesos el fin de semana”, resaltó la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

El Ciclotour 2025 tendrá dos rutas, una de 70 kilómetros y otra de 140 kilómetros, que es la estelar, así como una carrera para niños de 3 a 12 años.

La ruta estelar de 140 kilómetros sale del Centro de Convenciones, recorre el Malecón, sigue rumbo a El Recodo, a la Presa Picachos, baja por La Noria, El Habal y termina en el Centro de Convenciones nuevamente.

Este viernes 5 de diciembre se le dará la bienvenida a los ciclistas, al mediodía será la entrega de kits y a partir de las 14:00 horas se celebrará al interior del Centro de Convenciones un Circuito Australiano de Ciclismo.

Para el sábado 6 de diciembre, a las 6:15 horas se efectuará la ceremonia de arranque y a las 6:30 horas el banderazo oficial de salida.

Durante los dos días, en el Centro de Convenciones habrá diversas actividades, música y rifa de bicicletas.