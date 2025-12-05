Realizan labores de barrido mécanico en las principales vialidades de Puebla

Recuperan principales vialidades de la Capital Poblana con Barredoras Mecánicas

Personal capacitado de la Secretaría de infraestructura, realizó realizó labores de barrido mecánico en zonas estratégicas de Puebla Capital y los principales accesos metropolitanos, con el fin de crear Senderos de Paz, mejorar la movilidad y hacer los espacios públicos más seguros.

Se empleó maquinaria especializada y personal capacitado para reducir los tiempos de limpieza mientras se atienden áreas con mayor generación de residuos.

Con el barrido mecánico se limpiaron 2 mil 980 kilómetros de vías de comunicación y se recolectaron mil 952 metros cúbicos de tierra, polvo, hojas, ceniza volcánica y desechos sólidos que permiten mantener drenajes y alcantarillas limpias.

Las acciones de mantenimiento se realizaron en la carretera federal a Tehuacán, los bulevares: Hermanos Serdán, 15 de Mayo, Norte, 18 de Noviembre, 5 de Mayo, Carmelitas; puentes de La María, San Felipe, La Resurrección, laterales de la Autopista México-Puebla, Calzada Zaragoza, Diagonal Defensores de la República y Vía Atlixcáyotl.

La Secretaría de Infraestructura exhorta a la ciudadanía a evitar arrojar basura en la vía pública, depositar correctamente los desechos para mantener las vialidades en óptimas condiciones, para el bienestar de todas y todos los poblanos.