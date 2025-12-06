Américo Villarreal premia a la juventud y al deporte estatal

Premia Américo Villarreal a la juventud y al deporte tamaulipeco

Al encabezar la ceremonia “Tu Talento Triunfa en Tamaulipas”, el gobernador Américo Villarreal Anaya llamó a la juventud a seguir participando y trabajando juntos, con una visión humanista, para contribuir activamente a mejorar nuestra sociedad y a seguir siendo un ejemplo y referente en el estado.

“Todos ustedes son referentes sociales, son gente a la que la sociedad pone como ejemplo. Sigamos teniendo estos ejemplos, sobre todo con sus entrenadores, los divulgadores de estos logros, para poner estos referentes sociales de lo que es bueno hacer para la sociedad. Y eso es el que trabajemos día con día con esperanza”, expresó durante el evento celebrado este viernes en el Teatro Amalia González de Castillo Ledón, en donde entregó premios por un monto total de 1 millón 245 mil pesos.

Luego de entregar el Premio Estatal de la Juventud y el Premio Estatal del Deporte, el mandatario estatal afirmó que su gobierno lleva a cabo grandes proyectos a lo largo y ancho del estado, que les darán a jóvenes la oportunidad futura, áreas de desempeño y de trabajo digno con una mejor calidad y oportunidad de vida.

“No se dejen agobiar por el presente; es abrumador a veces el presente, pero todos los que están aquí y están en un evento deportivo o en un empeño del desarrollo de su edad, de un proyecto hacia la mejora social, es porque sueñan con algo mejor, entrenan para tener un mejor resultado, practican deporte en conjunto para poderse coordinar mejor y tener, la próxima vez, oportunidad para poder tener mayores logros en el área que han tomado decisión”, precisó.

Asimismo, Villarreal Anaya rindió homenaje a las figuras más destacadas de la juventud y el deporte estatal y anunció que el próximo año igualará a un millón de pesos los premios para ambas distinciones.

Por su parte, Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social, aseguró que Américo Villarreal impulsa un gobierno que apuesta por las nuevas generaciones y que cree en su potencial para el futuro. “Su liderazgo nos motiva a trabajar con un alto compromiso en la transformación, donde crecer, desarrollarse y triunfar es una posibilidad real para todos”, mencionó.

Por su parte, Luis Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo, destacó que, gracias al respaldo del gobernador, Tamaulipas es uno de los estados que más premia a las y los jóvenes. “Seguir impulsando este tipo de actividades yo creo que nos va a llevar a ese Tamaulipas que se desarrolla como una idea que se está volviendo cada vez realidad con más fuerza”, expresó.