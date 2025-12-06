Gabinete de Seguridad coordina la investigación de la explosión cerca de la Policía Comunitaria en Coahuayana

Un carro bomba explotó cerca de las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio

El Gabinete de Seguridad informó que personal de la Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordinarán la investigación sobre los hechos ocurridos esta mañana en Coahuayana, Michoacán, donde una explosión dejó dos personas fallecidas y 7 lesionadas.

La Fiscalía del estado formará parte de las investigaciones para determinar las causas que orignaron el siniestro frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria.

El Gabinete informó que la zona fue reforzada de inmediato con elementos de la Defensa y la Secretaría de Marina para proteger a la población, y helicópteros trasladan a los heridos para recibir atención médica.