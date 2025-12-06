Manolo Jiménez asistió al Cuarto informe de gobierno del alcalde de Acuña

Cuarto Informe de Gobierno

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas asistió al Cuarto Informe de Gobierno del alcalde Emilio de Hoyos, donde reconoció el esfuerzo, los resultados y los compromisos cumplidos de la administración municipal, destacando que Acuña avanza con obras, seguridad y desarrollo gracias al trabajo coordinado entre ciudadanía y gobierno.

El mandatario estatal felicitó al edil y a su equipo por presentar un informe dinámico y sólido, con resultados tangibles. “En un informe lo más importante es el trabajo, los resultados y los compromisos cumplidos con nuestra gente. Emilio, muchas felicidades para ti, tu esposa, tu familia y todo el gran equipo de la presidencia municipal”, indicó.

Asimismo reiteró que ni él ni de Hoyos olvidan que llegaron a sus cargos gracias al respaldo de la ciudadanía, por lo que la mejor forma de honrar esa confianza es cumpliendo.

Destacó que, como lo comprometió en campaña, su gobierno ha llevado desarrollo parejo a todas las regiones del estado y prueba de ello es que en Acuña se entregó la obra más grande realizada en Coahuila durante 2025, fruto del trabajo conjunto con el municipio.

Jiménez Salinas subrayó que durante su segundo informe dio cuenta de avances en materia de seguridad, educación, salud, economía y programas sociales, logros que también se reflejan en Acuña gracias a la coordinación con el alcalde.

Reconoció además el trabajo de los equipos de Mejora Coahuila, la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, así como del gabinete estatal encabezado en esta ocasión por la secretaria Sonia Villarreal.

Jiménez Salinas reiteró su compromiso de seguir trabajando al 100% por Acuña: “Aquí en Coahuila no dividimos ni polarizamos; aquí sumamos, hacemos equipo y hacemos que las cosas sucedan. Acuña es un gran municipio y vamos por más”. Señaló que, así como Emilio presenta su cuarto informe y él su segundo, aún quedan años importantes para seguir consolidando proyectos que beneficien a las familias de la región norte.

Manolo Jiménez finalizó llamando a mantener el ritmo: “Sigamos trabajando puro para adelante, a pasos de gigante, para seguir construyendo la grandeza de Acuña y la grandeza de Coahuila. ¡Aquí vamos, por amor a Acuña!”

En su mensaje el alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos, expuso los logros y acciones implementadas en su cuarto año de Administración, donde puntualizó el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y poder tener la paz, tranquilidad y ser una de las entidades federativas más seguras de México.