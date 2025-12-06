Sinaloa implementará el operativo “Plan General de Operaciones Guadalupe-Reyes 2025-2026″

Plan General de Operaciones Guadalupe-Reyes 2025-2026

Con el despliegue de más de 12 mil 500 elementos federales, estatales y municipales, además de cuerpos de rescate y auxilio, se implementará el Plan General de Operaciones Guadalupe-Reyes 2025-2026 en Sinaloa, el cual comenzará a las 12 horas del jueves 11 de diciembre y concluirá el 7 de enero del próximo año.

Durante una reunión de trabajo en la que participaron, además de las corporaciones de seguridad, representantes de las Secretarías de Economía, Turismo y del Bienestar, se delinearon las estrategias a implementarse en los 20 municipios del estado, con el objetivo de prevenir delitos, proteger los bienes patrimoniales y garantizar la seguridad física de las personas que se trasladan por las carreteras. Para ello, se dispondrá de vehículos terrestres tanto de seguridad como de emergencias, helicópteros y vehículos acuáticos de rescate.

Dicho Plan de Operaciones contempla las principales festividades, como el Día de la Virgen de Guadalupe, Nochebuena, Navidad, Fin de Año y el Día de Reyes, por lo que es importante trabajar de manera coordinada y disminuir los factores de riesgo que pudieran presentarse durante los últimos días del año, haciendo especial énfasis en evitar los juegos pirotécnicos debido al alto riesgo que representan para la niñez.

Se destacó que los 12 mil 590 elementos llevarán a cabo operativos de disuasión, prevención y vigilancia. Además, en algunos municipios se instalarán alcoholímetros y se reforzará la seguridad en carreteras, así como las campañas de prevención, exhortando a la población al uso del cinturón de seguridad, el casco y a evitar el consumo de alcohol para los conductores.

En el encuentro, Melisa Carrillo, Directora de Proyectos Especiales de la Secretaría de Turismo, agradeció el apoyo brindado por parte de todas las corporaciones de seguridad, quienes durante el año han participado activamente en la organización de eventos, específicamente en la salvaguarda de los asistentes.

Asimismo, el representante de la Secretaría de Economía, Trinidad Osuna, destacó la coordinación de todas las instancias involucradas, enfatizando que la seguridad es primordial durante esta temporada, donde hay un mayor flujo de dinero y, por ende, también un mayor tránsito en centros comerciales e instituciones bancarias.

Por su parte, Fernando García Arredondo, Director de Movilidad, Gestión y Administración Urbana de la Secretaría del Bienestar, indicó que desde esa dependencia se llevan a cabo entregas de apoyos, como cobijas y enseres, a personas desplazadas y familias vulnerables en zonas serranas, contando con el apoyo de las autoridades de seguridad en los traslados.

Finalmente, las autoridades coincidieron en hacer un llamado a la población a festejar con tranquilidas y evitar poner en riesgo sus vidas y las de los demás. También se informó que la línea de emergencias 9-1-1 y la 089 para denuncias anónimas estarán disponibles las 24 horas del día.