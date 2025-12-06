Sinaloa se suma a la celebración de los 7 años de Morena en la presidencia

Sinaloa se suma a la celebración de los 7 años de Morena

Miles de sinaloenses viajaron a CDMX para acompañar a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la celebración por los 7 años de la Cuarta Transformación de México, manifestando su respaldo a la actual administración.

Con gritos como “¡Viva la 4T!”, “¡Es un honor estar con Obrador!”, “¡Es un honor estar con Claudia!” y “¡Sinaloa presente!”, los asistentes refrendaron el compromiso del pueblo sinaloense con la actual presidencia.

La presencia de sinaloenses dejó claro que Sinaloa continúa siendo una de las fuerzas más comprometidas con la presidenta Sheinbaum, acompañando este movimiento con unidad, convicción y esperanza.