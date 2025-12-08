Cinco municipios de Tamaulipas tendrán reclasificación en la tárifa electrónica

Trabajadores de la CFE (Margarito Pérez Retana)

“Son cinco municipios los que obtendrán su reclasificación tarifaria para el año 2026″, así lo informó el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez.

Inidcó que los municipios de Abasolo, González, Güémez y El Mante avanzan de la tarifa 1C a la 1D, mientras que Padilla pasará de la tarifa 1D a la 1E.

La Tarifa 1C es una tarifa doméstica subsidiada para consumos moderados-altos, permitiendo hasta 850 kWh mensuales con precios escalonados (básico, intermedio y excedente), y se aplica en localidades con clima cálido; si superas los 850 kWh.

La 1D es una tarifa doméstica subsidiada para zonas cálidas (temperatura media de verano de 31°C o más), con un límite de consumo más alto que las tarifas básicas (hasta 1,000 kWh/mes) que no tiene subsidio y es mucho más cara, con precios escalonados por consumo y aplica a quienes usan la energía principalmente para casa habitación.

Finalmente, la 1E es una tarifa doméstica para zonas de clima cálido (temperatura media mensual en verano > 33°C) con un consumo promedio de hasta 2,000 kWh/mes, y se clasifica por bloques de consumo con precios que aumentan progresivamente (básico, intermedio, excedente), subsidiada por el gobierno.

“Hemos instalado una mesa de trabajo con las autoridades competentes, y esto es de suma importancia, ya que no se había logrado consolidar; en segundo lugar, la reclasificación benefició a cinco municipios”, comentó Ángel Jiménez.

Añadió que se seguirá trabajando en conjunto con la CONAGUA y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para verificar si otros municipios pudieran reclasificarse.

“Nuestro compromiso con el proyecto del gobernador es revisar y lograr que estos beneficios lleguen a los 43 municipios del estado”, finalizó.