Gobernadora Delfina Gómez señala que avances en Tecámac “no es asunto de hoy si no que viene de atrás”

Senadora Mariela Gutiérrez La senadora Mariela Gutiérrez Escalante ex presidenta municipal de Tecamac, acompañó a la gobernadora Delfina Gómez al “Encuentro Ciudadano para la Rendición de Cuentas”, en el marco del Primer Informe de la presidenta municipal de Tecámac, Rosa Yolanda Wong

Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria de la Mesa Directiva del Senado y ex alcaldesa del municipio de Tecamac, acompañó a la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez, al primer informe de gobierno de la presidenta municipal, Rosa Yolanda Wong.

En el evento, realizado en el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, la legisladora y ex presidenta municipal de dicho municipio mexiquense, Gutiérrez Escalante fue ovacionada y recibió muestras de cariño de los cerca de tres mil asistentes.

En el encuentro, la mandataria estatal, Delfina Gómez hizo un llamado a la unidad a los tecamaquense y recordó que los resultados de este informe de gobierno no son de hoy si no de un trabajo de mucho tiempo (2018).

“Tecámac no nació ahorita, es producto de mucho tiempo. En su momento cada autoridad hizo lo propio”, precisó.

Se destacó que la mandataria estatal acudió al municipio de Tecámac, en donde desde hace casi tres semanas la presidenta municipal enfrenta un conflicto laboral por el despido injustificado de 300 trabajadores, muchos de quienes se mantienen en plantón en la explanada del Palacio Municipal.

Ahí se comprometió a establecer una mesa de diálogo con los afectados, en tanto que la senadora hizo votos para que se acabe el problema social que existe en Tecámac.

Gutiérrez Escalante fue presidenta municipal de Tecámac durante el periodo 2019-2021 y gracias a sus buenos resultados fue electa para el periodo 2022- 2024, pero tuvo que solicitar licencia en febrero del 2024 para iniciar su campaña al Senado.

Durante casi cinco años que estuvo al frente del municipio, obtuvo excelente puntuación en evaluación por sus gobernados, ya que logró posicionarse como la mejor presidenta municipal en el Estado de México.

En esa etapa Tecámac fue líder en inversión de obra pública en la entidad, de infraestructura, programas sociales, apoyo a la educación, recuperación de áreas verdes y referente de grandes espectáculos, entre otras cosas.

Además gestionó la integración de dos clínicas con consultorios y camas de Tecámac al ISSSTE; así como la creación de 3 mil nuevos lugares para el bachillerato, rubros que retomó Rosi Wong en su informe.

En entrevista posterior al evento, aseveró que platicó con la gobernadora, por los despidos, hay pláticas con la Secretaría de Gobernación, al tiempo que subrayó que muchos de estos despedidos son los que lograron los resultados que hoy se presentaron, y también lamentó el regreso de funcionarios señalados por corrupción a la administración de Tecámac.