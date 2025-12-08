Refrenda Fernando Blumenkron compromiso de la Fiscalía de Morelos en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

Refrenda Fernando Blumenkron compromiso de la Fiscalía de Morelos

Con el objetivo de impulsar estrategias y acciones a favor de la paz de los morelenses, el Fiscal General Fernando Blumenkron Escobar participó en la LIII Asamblea Plenaria 2025 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, presidida por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos.

Con la reciente designación de Ernestina Godoy como Fiscal General de la República, se abre una etapa importante para fortalecer el trabajo conjunto entre todas las fiscalías del país. Esta coordinación es clave para enfrentar los retos de cada día, estableció el fiscal morelense al término de la asamblea.

En esta Asamblea Plenaria, celebrada en la Ciudad de México, se abordaron temas como el Sistema Informático Nacional Interoperable; Avance en el cumplimiento de reformas legales y acuerdos de la LI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Publica, y Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia.

Fernando Blumenkron, Fiscal de Morelos, con Ernestina Godoy, titular de la FGR

En la reunión de trabajo, la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, subrayó la importancia de la coordinación de las fiscalías generales del país ya que los delitos contra las mujeres y la violencia de género son de los que más permean y laceran a la sociedad.

Blumenkron Escobar refrendó el compromiso de la Fiscalía Morelos para trabajar de manera interinstitucional con los órdenes de gobierno, en busca de una mejor procuración de justicia para la entidad y todo el país.