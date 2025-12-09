Comunidades indígenas de la zona serrana de Sinaloa, reciben apoyos para mejorar su calidad de vida

SEBIDES fortalece el bienestar de comunidades indígenas en la zona serrana de Sinaloa municipio

Familias indígenas en situación de vulnerabilidad en la zona serrana de Sinaloa municipio, recibieron una jornada de entrega de apoyos, con el propósito de fortalecer su buenestar y acompañar a quienes más lo necesitan.

Está entrega fue realizada por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), a través de la Comisión para la Atención de Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa (COPACIS), cuyo comisionado, el Lic. Cresencio Ramírez Sánchez, encabezó la jornadadonde las y los integrantes de las comunidades Rarámuri y Yoreme agradecieron el respaldo brindado tanto por la dependencia estatal, como por el gobernador Rubén Rocha Moya.

Este acercamiento permitió reconocer el esfuerzo diario de las familias indígenas y refrendar el compromiso de seguir construyendo acciones que dignifiquen su calidad de vida mediante el Programa de Apoyo a la Población Indígena Vulnerable.

Durante la jornada, se entregaron 175 catres destinados a mejorar las condiciones de descanso de los hogares de la comunidad de Agua Caliente de Cebada, Sinaloa. Este apoyo contribuye a fortalecer el bienestar físico y emocional de las familias que enfrentan condiciones complejas en esta región serrana.

SEBIDES reiteró que su prioridad es impulsar acciones que promuevan inclusión, justicia social y bienestar para las comunidades indígenas, particularmente en las localidades de difícil acceso donde estos apoyos representan un aliento esencial para las familias.