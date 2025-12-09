El norte de Sinaloa se consolida como polo de desarrollo y punto estratégico en materia de inversión

Topolobampo impulsa al norte de Sinaloa como región clave para nuevos proyectos y empleo

Durante un encuentro con los integrantes de la Intercamaral, el Subsecretario de Promoción y Competitividad Económica, José Roberto Sánchez Angulo, en representación del Secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, señaló que la zona norte del estado se está consolidando como un punto estratégico en materia de inversión y proyectos que impulsarán el crecimiento y el bienestar de las familias.

Esto ha tenido impulso desde la designación de Topolobampo como uno de los 14 polos de desarrollo en el país por toda la inversión y proyectos que se están detonando en la región como lo es Mexinol, GPO y DH2 Energy, que también atraerán beneficios a nivel nacional.

Respecto al proyecto de Mexinol, Sánchez Angulo informó que, durante la reciente visita a Japón, se concretó que Mitsubishi Gas Chemical compre el 50% de la producción de metanol, lo que garantizará la operación financiera de la empresa a largo plazo.

En la reunión también se dialogó sobre cómo las empresas locales pueden integrarse a las cadenas de suministro que están generando grandes proyectos como GPO y, próximamente, Mexinol, con el objetivo de fortalecer la participación regional y ampliar la derrama económica en la zona.

Por su parte, Dulce Ruiz, presidenta de AMMJE Los Mochis, señaló que el encuentro con la Secretaría de Economía permitió un diálogo abierto donde las organizaciones de la Intercamaral plantearon las inquietudes del sector empresarial. “La zona norte es potencial y sobre todo que ya somos polo de desarrollo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, nos anticipó los avances que se tiene y los beneficios que se van a obtener toda vez que se desarrolle, sabemos que ya hay industria”, explicó.