Calificación crediticia de Oaxaca mejora sin precedentes

En un hecho sin precedente para el estado, el Gobierno de Oaxaca anunció que las agencias Fitch Ratings, HR Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s elevaron simultáneamente su calificación crediticia.

Se trata de algo especialmente significativo para una entidad en la que la llegada de capitales exteriores es crucial. Oaxaca, gobernada por Salomón Jara, tiene así un nuevo y mayor nivel de confianza ante los mercados financieros nacional e internacional.

La disciplina financiera es uno de los factores que, a juicio de especialistas, permitió al gobierno de Jara Cruz fortalecer las finanzas públicas de Oaxaca y lo coloca como un referente nacional, que ha sido reconocido por tercer año consecutivo por parte de estas calificadoras de riesgos.

Estas calificaciones reflejan la capacidad y voluntad del Gobierno de Oaxaca para cumplir con sus obligaciones financieras, resultado de los esfuerzos estatales para aumentar la recaudación, también representa un menor nivel de endeudamiento y una mayor capacidad para cumplir con sus compromisos y obligaciones financieras, así como contar con mejores condiciones para acceder a financiamiento y atraer inversiones.