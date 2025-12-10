Entregan el Premio Estatal de la Juventud a dos tamaulipecos por contribuir en el ámbito ambiental

Entrega del Premio Estatal de la Juventud en Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas a través del Instituto de la Juventud, hizo entrega del Premio Estatal de la Juventud a dos jóvenes que destacaron en el ámbito ambiental así como en el área rural.

José Guadalupe Coronado Ramírez, de Ciudad Madero, puso en marcha un proyecto denominado “Filirium”, el cual está dirigido a atender dos problemáticas ambientales, la primera es la invasión del lirio acuático, y la segunda es la emisión de gases contaminantes producidos por vehículos automotores.

Con dicho proyecto ha participado en distintos certámenes, entre ellos el MILSET Expo- Sciences International (ESI) Abu Dhabi 2025, donde obtuvo una certificación por la Unión Europea y ahora fue reconocido con el Premio Estatal de la Juventud 2025 en la distinción Cuidado del Medio Ambiente, categoría “B” de 18 a 29 años.

Víctor Manuel Toribio Solis, de Ciudad Victoria, impulsa el reconocimiento del valor ecológico, social y cultural de los maíces nativos y de los cultivos asociados. Investiga sobre el análisis de su agrobiodiversidad.

Con su trabajo contribuye al conocimiento, protección y aprovechamiento sostenible del maíz nativo en Tamaulipas, promoviendo su valor agrícola, ecológico y sociocultural para fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades rurales. Por lo que fue acreedor al Premio en la distinción Apoyo al Campo y Desarrollo Rural, categoría “B” de 18 a 29 años.

“La trayectoria de estos dos jóvenes sirve de ejemplo para otros, e inspiran a la construcción de un Tamaulipas más próspero y más equitativo”, manifestó el director general del INJUVE Oscar Azael Rodríguez Perales.