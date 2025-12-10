Inauguran muestra artesanal de Puebla; El latido de México en Punto México

El latido de México en Punto México

Se inauguró la exhibición de Puebla en Punto México, espacio que durante todo diciembre exhibirá y promoverá la riqueza turística, cultural, artesanal y gastronómica del estado, uno de los destinos con mayor diversidad y tradición del país. En esta edición participaran alrededor de 50 artesanas y artesanos poblanos provenientes de municipios como Chignahuapan, Zacatlán, Cuetzalan, Calpan, Cholula, Izúcar de Matamoros, Huitzilan, entre otros.

La exposición incluye artesanías, productos emblemáticos de temporada, textiles, arte popular, gastronomía, fotografías y elementos representativos de lo Pueblos Mágicos y regiones turísticas del estado y estará disponible durante todo diciembre.

La inauguración fue encabezada por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien como parte de su discurso expresó: “Puebla es el latido de México, este espacio es para las y los artesanos. Puebla llega este mes para mostrarnos todo lo que tiene que enseñar, compartir y ofrecer, Hoy traemos un pedacito de Puebla al corazón de México”.

La secretaria, también reconoció el respaldo del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, cuyo compromiso y trabajo coordinado hicieron posible traer esta muestra a Punto México, que tiene el objetivo de promover, posicionar y difundir la riqueza del estado entre público nacional y los visitantes que acuden diariamente a este espacio. También busca incentivar el interés por promover el turismo local y generar desarrollo económico para las comunidades.

Durante la ceremonia tomó la palabra la titular de la Oficina de Representación del Gobierno de Puebla en la Ciudad de México, Alexia Heredia Spinoso, quien aseguró que “más que una exposición, es un homenaje a las y los artesanos, quienes con su talento y dedicación dan vida a la historia de la creatividad y el orgullo. Ellas y ellos son el corazón de nuestra muestra y la razón por las que nuestras tradiciones siguen vigentes”.

La exhibición estará ubicada en Av. Presidente Masaryk No. 172, equina con Hegel, colonia Bosques de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. Con un horario de lunes a sábado de 9:00 a 19:00 h ; domingos y días festivos de 9:00 a 18:00 h. Así mismo en el Museo del Palacio Postal, ubicado en Tacuba 1, colonia centro, alcaldía Cuauhtémoc, de martes a domingo de 10:00 a 17:00 h.