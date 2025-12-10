Mara Lezama refrenda compromiso con la salud en la 116 Asamblea del IMSS

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, junto con gobernadores y la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la 116 Asamblea del IMSS

Quintana Roo — Junto con gobernadoras y gobernadores del país, la titular del Ejecutivo de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, acompañó a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la 116 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que encabeza Zoé Robledo Aburto, director general.

En este marco, la Presidenta de México inauguró el Hospital General Regional No. 36 “San Alejandro” y entregó reconocimientos a la Doctora Margarita Dehesa Violante, y a Fabiana Maribel Cepeda Arias, por su larga aportación al IMSS.

Mara Lezama reiteró el compromiso de su gobierno humanista con corazón feminista de trabajar de la mano con el Gobierno de México, dando seguimiento a temas prioritarios en materia de salud para las familias quintanarroenses.

La gobernadora de Quintana Roo destacó el trabajo que el IMSS realiza en la entidad, para el bienestar de las y los quintanarroenses, principalmente en materia de infraestructura y atención para el bienestar de las familias de quienes más lo necesitan.

Acompañaron a la gobernadora Mara Lezama, el secretario de Salud Flavio Carlos Rosado; el titular de la Comisión de Conservación y Servicios Generales, Ángel Annuar Rubio Moreno, y el delegado del IMSS Quintana Roo, Javier Naranjo.

La Crónica de Hoy 2025