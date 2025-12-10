Rocha Moya asiste a Asamblea del IMSS en Puebla y respalda nuevo hospital para Sinaloa

Gobernador de Sinaloa, Rocha Moya El gobernador de Sinaloa participó en la 116 Asamblea General Ordinaria del IMSS

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió como invitado especial a la 116 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizada en Puebla y encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro, el director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó su informe de actividades, en el que se expusieron los avances del organismo en materia de atención médica, infraestructura y servicios.

En el mismo acto se llevó a cabo la reinauguración del Hospital General Regional No. 36 del IMSS, conocido anteriormente como “San Alejandro”, que a partir de ahora llevará el nombre de “Carmen Serdán Alatriste”.

El hospital tuvo que ser demolido por completo luego de los daños estructurales que sufrió durante el sismo de 2017, por lo que su reconstrucción forma parte de los esfuerzos para recuperar y modernizar la infraestructura hospitalaria del país. El nuevo nombre del nosocomio rinde homenaje a una enfermera que participó durante la Revolución Mexicana.

La Asamblea del IMSS reunió a gobernadores, autoridades federales y representantes del sector salud, quienes coincidieron en destacar los avances en la ampliación y modernización de hospitales bajo el modelo de bienestar impulsado por el Gobierno Federal, con el objetivo de mejorar la atención médica a la población.

En este contexto, Rocha Moya reiteró la coordinación y el trabajo conjunto con el IMSS para concretar en 2026 la construcción de un nuevo Hospital del Seguro Social en Culiacán, el cual tendrá una capacidad de 216 camas y permitirá ampliar la cobertura de servicios médicos en Sinaloa.

El proyecto también contempla la apertura de espacios clínicos para estudiantes de medicina, así como la generación de nuevas plazas para médicos, enfermeras, enfermeros y personal de apoyo, lo que fortalecerá tanto la atención a los pacientes como la formación de profesionales de la salud en la entidad.