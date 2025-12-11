Fuerzas federales detienen en Durango y Coahuila a seis personas relacionadas con una célula delictiva

Detienen a seis personas relacionadas con una célula delictiva

En Durango y Coahuila, se llevó a cabo la detención de Edgar “N”, a quien se le identificado como objetivo prioritario y operador financiero de un grupo delictivo.

A esto, elementos de la Secretaría de Marina (Semar),la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), detuvieron a cincos personas vinculadas con una célula delictiva que opera en la región Laguna.

A lo largo de los operativos se siguieron ordenes de cateo en diferentes inmuebles. Tanto en Durango como en el estado de Coahuila, se aseguró armamento, equipo táctico y vehículos.

La detención de seis personas (incluida la de Edgar “N”), permitió la debilitación de la estructura delictiva relacionada con la extracción ilegal y venta de hidrocarburos en Durango. Además de lavado de dinero.

Por medio de estas acciones las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada, utilizando capacidades técnicas de inteligencia e investigación.