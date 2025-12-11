Mara Lezama anuncia mejoras en el IMSS en Chetumal

Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo

Quintana Roo — Al dar a conocer resultados de sus gestiones en la Ciudad de México, la gobernadora Mara Lezama Espinosa presentó una amplia agenda de avances y decisiones orientadas a mejorar la infraestructura hospitalaria, garantizar la continuidad de los servicios médicos y consolidar la transformación del sistema de salud en Quintana Roo.

Durante el programa “La Voz de Pueblo”, la gobernadora de Quintana Roo expresó que para mejorar el servicio médico y reforzar el programa de cirugías en el IMSS de Chetumal, ya fue autorizada la sustitución completa del sistema de aire acondicionado con un equipo de 180 toneladas y una manejadora adicional de 40 toneladas, cuya entrega está programada en 48 horas.

Mara Lezama agregó que al asistir a la 116 Asamblea General Ordinaria del IMSS, con la Presidenta Claudia Sheinbaum y el director general Zoé Robledo, reafirmó su compromiso con la salud de las y los quintanarroenses.

En ese marco, sostuvo una reunión con el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, para concretar una visita antes de fin de año y trabajar sobre la instalación de un hospital materno infantil en el antiguo edificio del Kumate Rodríguez. Asimismo, revisar un proyecto de oftalmología que será dado a conocer más adelante. Un centro especializado de oftalmología, proyecto que, dijo, “muy pronto será una realidad”.

La Gobernadora subrayó que el fortalecimiento del sistema de salud va acompañado de mejoras en seguridad, infraestructura y movilidad. Por ello, destacó la reducción del 56.7% en homicidios dolosos de enero a noviembre respecto al año anterior, tras una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Asimismo, se revisó el Plan Kukulcán puesto en marcha para la operación de la seguridad durante el mundial de fútbol, para el que hay una estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno, considerando que Quintana Roo ha sido seleccionado como sede para el hospedaje de dos selecciones que participarán en el mundial.

Con la SICT, la gobernadora de Quintana Roo recordó que se trabaja en los avances y próxima inauguración del puente Nichupté que será de acceso gratuito; la construcción de la carretera Cancún-Isla Blanca, que iniciaría en enero; la rehabilitación de carreteras, señalética en la vía 307 y un libramiento en Tulum.

Por otra parte, en materia de desarrollo, Mara Lezama reafirmó que Quintana Roo es el primer estado del país en concretar inversiones extranjeras en el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Chetumal, alineado al Plan México que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Se trata del sector de la Industria Aeroespacial, que contempla un taller de mantenimiento aeronáutico y una terminal de carga y hangares, todo con energías limpias. Esto permitirá la generación de empleos mejor remunerados y diversificación económica, especialmente en el sur del estado.

Por otra parte, en materia de planificación estratégica a largo plazo, recordó que ya se presentó el Plan Estratégico Quintana Roo 2025–2050, primera planeación integral de largo plazo cocreada con todos los sectores sociales y productivos.

Al atender las llamadas y mensajes de las y los quintanarroenses, la titular del Ejecutivo llamó a la población a extremar precauciones durante las celebraciones decembrinas y reiteró el compromiso de su administración con “un sistema de salud más humano, eficiente y digno para todas y todos los quintanarroenses”.

