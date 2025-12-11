Protección Civil de Tamaulipas refuerza operativos navideños para cuidar a la población

Protección Civil Tamaulipas Refuerza Protección Civil Tamaulipas acciones preventivas y operativas durante la temporada navideña

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas informó que, con motivo de la temporada navideña y de fin de año, activó una serie de operativos para proteger a las familias y asegurar que las celebraciones se desarrollen sin incidentes en todo el estado.

Luis Gerardo González de la Fuente, titular de Protección Civil, explicó que una de las principales tareas en estas semanas es el monitoreo constante del clima, ya que el ingreso de frentes fríos suele provocar vientos fuertes y descensos bruscos de temperatura. Con esta vigilancia, dijo, se pueden activar protocolos preventivos en zonas donde la población es más vulnerable.

Como parte de los recorridos operativos, personal de la dependencia también inspecciona los puntos de venta de pirotecnia para verificar que cumplan con las medidas de seguridad, con la intención es reducir riesgos de quemaduras, incendios y accidentes provocados por el manejo inadecuado de estos artefactos, especialmente entre niñas y niños.

Además, se implementó el Operativo Carretero Decembrino, que contempla recorridos de supervisión en las rutas más transitadas, asistencia vial y coordinación con cuerpos de auxilio para apoyar a quienes viajan por carretera durante el periodo vacacional. La dependencia recordó que revisar frenos, llantas y niveles del vehículo reduce significativamente la posibilidad de incidentes.

Otra prioridad es la atención a personas afectadas por el frío. Para ello se habilitaron refugios temporales y se realizan recorridos en zonas rurales y urbanas para localizar a quienes pudieran necesitar resguardo inmediato, como adultos mayores, familias en condiciones precarias o personas en situación de calle.

Protección Civil hizo un llamado a la población para adoptar medidas básicas de seguridad y estar pendientes del pronóstico del tiempo, evitar el uso de pirotecnia, sobre todo en menores, abrigarse adecuadamente, no dejar veladoras, luces navideñas o calefactores encendidos sin supervisión y reportar a personas vulnerables al 911.